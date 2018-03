Paul Panzer: „Vom Pech verfolgt“

Anzeige

Mannheim.Was ist Glück? Wie findet man es und was muss man anstellen, damit es bleibt? Nach Freizeitwahn, Weltrettung und Evolution ist Paul Panzer nun in der philosophischen Königsklasse angekommen. Nach mehr als 13 Jahren an der Spitze der deutschen Comedy tritt „unser Paul“ nun seine wohl fantastischste Reise an. Warum die innere Mitte finden, wenn der Platz rechts auf dem Sofa noch frei ist? Warum „loslassen“, wenn man eh schon am seidenen Faden hängt? Warum ist weniger mehr aber viel nicht Nichts? Ist die Abwesenheit von Pech schon Glück? Paul kennt die vermeintlichen Antworten und bricht sie virtuos herunter, auf den ganz normalen Wahnsinn seiner Familie, seines Alltags und überhaupt, den Mikrokosmos seiner Welt.

„Glücksritter...vom Pech verfolgt!“, ist eine geniale Live-Show vom Sinn und Zweck des Seins, eine Show voller Motivation und Hoffnung, und die wohl lustigste Reise ans Ufer der Unvernunft, die je ein Mensch unternommen hat. Am 18. Juni um 20 Uhr können MORGENCARD PREMIUM-Inhaber diese aufregende Reise mit Paul Panzer vergünstigt im Rosengarten, Mannheim, erleben.

Paul Panzer „Glücksritter...vom Pech verfolgt!" 18. Juni 2018, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim