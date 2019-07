Weinheim.Unser durchgeknallter Planet dreht sich unermüdlich weiter. Comedian Bodo Bach macht das Beste draus und nimmt’s, wie’s kommt. Und nicht selten kommt’s dicke. Sei es der Besuch seiner esoterisch hochbegabten Nachbarinnen, die Suche nach einer Partnerin für seinen Sohn Rüdiger oder der Einkauf in einem schwedischen Möbelhaus. Am Ende steht die Frage für wen es dumm gelaufen ist. Gewissheit bringt der Besuch seines neuen Comedy-Programms „Pech gehabt“, das er am 27. September in der Alten Druckerei in Weinheim präsentiert. red

Bodo Bach „Pech gehabt" Freitag, 27. September Alte Druckerei, Weinheim

