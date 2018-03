Perfekte Bühne zum Saisonauftakt der DTM

Anzeige

Hockenheim.„Laut. Nah. Dran.“ So lautet das Motto der DTM. Aber die beliebte Tourenwagen- Rennserie ist mehr als nur Motorsport, denn jedes Rennwochenende bietet rund um die spektakulären Rennen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm in familienfreundlicher Festival-Atmosphäre.

Das ist beim traditionellen Saisonauftakt auf dem Hockenheimring vom 4. bis 6. Mai nicht anders – im Gegenteil. Autogrammstunden mit allen 18 Fahrern, Gewinnspiele und am Samstagabend ein großes Livekonzert der Fantastischen Vier – im Fahrerlager von Hockenheim ist am gesamten Wochenende was los. Inhaber eines DTM-Tickets, das an diesem Tag gültig ist, haben freien Zutritt zum Konzertgelände – unabhängig von der Kategorie des Tickets.

Am Samstag und Sonntag wird jeweils ein DTM-Rennen ausgetragen. Dazu sind hochklassige Rennserien wie die ADAC Formel 4, der Audi Sport Abt TT Cup und der Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup am Start. Beim Pit-View erhalten die Fans dennoch einen unmittelbaren Einblick. Sie können das geschäftige Treiben hautnah erleben. Drei Boxen, eine je Hersteller, stehen den DTM-Besuchern offen und erlauben einen Blick in die wichtigste Zone der Teams. Im Fan-Village sorgt das Programm auf der Show-Bühne den ganzen Tag für Unterhaltung. Um das leibliche Wohl kümmern sich angesagte Food-Trucks und ein Lounge-Bereich mit bequemen Sitzgelegenheiten. Jeweils am Samstag- und Sonntagmorgen findet ein spezieller Pit-Walk statt, bei dem die Besucher den Teams bei ihren Vorbereitungen auf die Rennen zusehen können. Außer bei den Rennen können sich Fans auch auf der Fan-Terrace einen Überblick verschaffen.