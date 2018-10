Peter Vollmer hat die Hosen an

Schwetzingen.Für den Mann wird die Luft immer dünner: Sein Auto fährt demnächst alleine los. Ohne technische Hilfsmittel findet er nicht mal mehr dem Weg zum Kleiderschrank. Und die Industrie entwickelt Roboter, die man auf „Kuschelsex“ programmieren kann. Gehört der Mann, wie man ihn kennt, also auf die Liste der bedrohten Arten? Oder kann er zeigen, dass er doch noch zu irgendetwas gebrauchen ist?

Peter Vollmer jedenfalls ist stets bemüht, als Vater, Verdiener und Versteher für Frau und Kinder unentbehrlich zu bleiben. Er ist deshalb sogar bereit zu kochen (mit dem Thermomix), gesund zu leben (etwa einmal die Woche) und sich strikt an die verordnete Trennkost zu halten (erst die Fritten, dann die Wurst).

Am 25. Oktober kann man sich in der der Alten Wollfabrik in Schwetzingen von seinem Programm „Er hat die Hosen an – sie sagt ihm, welche“ überzeugen lassen. red Verlosung 3x2 Karten Peter Vollmer 25. Oktober, 20 Uhr Alte Wollfabrik, Schwetzingen Einsendeschluss: 16. Oktober 2018 Stichwort: Peter Vollmer www.alte-wollfabrik.de

