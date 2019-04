Pfalzwein2go jetzt auch in Pfungstadt

Pfungstadt.In ungezwungener Atmosphäre die Vielfalt Pfälzer Weine entdecken und vor Ort nicht nur probieren, sondern direkt zu günstigen Konditionen kaufen zu können – das ist „Pfalzwein2go“. Am 11. und 12. Mai stellen in Pfungstadt auf einem außergewöhnlichen Live-Marktplatz 24 Winzer 120 Weine, Sekt und Seccos vor. Spannend ist die Bandbreite der Erzeuger aus der gesamten Pfalz.

Diese innovative Weinmesse hat sich von der Premiere ab, in den vergangenen sechs Jahren in Neustadt-Duttweiler absolut bewährt und kam bei weininteressierten Privatpersonen, Geschäftskunden und Gastronomen sehr gut an. Nun ist es an der Zeit weitere Veranstaltungen zu organisieren. Was liegt da näher, als dies bei Freunden zu machen. „Unsere Partnerstadt Pfungstadt hat mit Begeisterung unsere Idee aufgenommen und uns tatkräftig unterstützt. Wir sind dankbar und stolz ein Genussevent dieser Größenordnung in Pfungstadt durchführen zu dürfen“, so Stefan Stock, Hauptorganisator von Pfalzwein2go. Ergänzend zur Weinmesse findet eine Kunstausstellung von Sonja Jakobi statt und am Samstag wird die Duttweiler Weinprinzessin auf der Messe einen Besuch abstatten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019