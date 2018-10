Pferdestärken auf der Rennbahn

Mannheim.Der Badische Rennverein ist einer der traditionsreichsten Galoppsport-Veranstalter in Deutschland und verbindet Tradition mit Moderne. Der Rennverein ist ein Premium-Veranstalter von nationalen und internationalen Rennen, unter anderem die Amateurweltmeisterschaften. Wer einmal ein Pferderennen hautnah erleben möchte, kommt am Samstag, 27. Oktober, zum Mannheim2-Renntag auf die Rennbahn in Mannheim-Seckenheim. red

Genereller Rabatt 1 Euro, Kinder 0,50 Euro Badischer Rennverein 27. Oktober, 10.30 Uhr Rennbahn Mannheim-Seckenheim Verlosung 10 Tageskarten Einsendeschluss: 16. Oktober 2018 Stichwort: Badischer Rennverein Die Karten berechtigen zum freien Eintritt in den Pavillion, auf die reservierte Tribüne und zum Parken.

