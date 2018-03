Pfingsten in Den Haag mit Segeltörn verbringen

Anzeige

Den Haag.Die Teilnehmer der MORGENTOUR verbringen Pfingsten in den Niederlanden und erleben Den Haag und einen unvergesslichen Segeltörn auf dem Großsegler Brigg Mercedes. Samstag, 19. Mai: Anreise und Stadtrundgang Der komfortable Reisebus bringt die Teilnehmer direkt nach Den Haag in das Hotel IBIS City Centre. Anschließend geht es gemeinsam mit dem Gästeführer auf einen ersten Rundgang durch das historische Zentrum von Den Haag. Zurück im Hotel wird ein 3-Gang Abendessen serviert. Pfingstsonntag, 20. Mai: Den Haag, Delft & Rotterdam Bei einer Stadtrundfahrt wird Den Haag besser kennengelernt. Die Stadt hat sowohl historisch beeindruckende, als auch moderne Architektur zu bieten: gerade diese Vielfalt macht die überschaubare Stadt zu etwas ganz Besonderem. Seit 1831 residiert hier auch das Königshaus und man kann den Arbeitspalast von König Wilhelm-Alexander I. sehen. Danach wird das grachtenreiche mittelalterliche Städtchen Delft besichtigt. Es ist berühmt für seine Porzellanmanufaktur, die das handbemalte „Delfts Blauw" herstellt. Nach etwas freier Zeit und der Möglichkeit zum Mittagessen, geht es weiter in die Hafenstadt Rotterdam, die anders als jede andere holländische Stadt ist. Dank der beeindruckenden Skyline hat Rotterdam den Beinamen „Manhattan an der Maas" erhalten. Während der Statdrundfahrt wird Halt in den berühmten Markthallen gemacht, bevor der Abend für eigene Erkundungen in Den Haag zur Verfügung steht. Pfingstmontag, 21. Mai: Segelschiff & BBQ Es geht direkt zum feinen Sandstrand von Scheveningen. Hier stechen die Ausflügler mit der Brigg Mercedes zum exklusiven Segeltörn in See. Beeindruckende 900 Quadratmeter Segel versprechen bestes Segelvergnügen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit an der Strandpromenade zu Bummeln, bevor am Abschiedsabend das BBQ beginnt. Dienstag, 22. Mai: Heimreise Nach dem Frühstück steht noch etwas freie Zeit in Den Haag zur Verfügung, bevor der Bus wieder zurück nach Mannheim fährt.

Eingeschlossene Leistungen:

Fahrt im komfortablen Reisebus ab/bis Mannheim