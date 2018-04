Pfingsten in Den Haag mit Segeltörn verbringen

Anzeige

Stadtrundgang

Der Reisebus bringt die Teilnehmer direkt nach Den Haag in das Hotel IBIS City Centre. Anschließend geht es mit dem Reiseführer auf einen ersten Rundgang durch das historische Zentrum von Den Haag, der drittgrößten Stadt der Niederlande. Zurück im Hotel wird ein 3-Gang Abendessen serviert.

Pfingstsonntag, 20. Mai: Den Haag, Delft & Rotterdam

Bei einer Stadtrundfahrt wird Den Haag besser kennengelernt. Die Stadt hat sowohl historisch beeindruckende, als auch moderne Architektur zu bieten: gerade diese Vielfalt macht die überschaubare Stadt zu etwas ganz Besonderem. Seit 1831 residiert hier auch das Königshaus und man kann den Arbeitspalast von König Wilhelm-Alexander I. sehen. Zudem haben mehr als 150 internationale Organisationen ihren Sitz in Den Haag.

Danach wird das grachtenreiche mittelalterliche Städtchen Delft besichtigt. Es ist berühmt für seine Porzellanmanufaktur, die das handbemalte „Delfts Blauw“ herstellt. Bei einer Führung wird den Tour-Teilnehmer die Kunst der Porzellanherstellung näher gebracht. Im Anschluss geht es auf einen Spaziergang rund um den Delfer Marktplatz, dessen Motiv durch den Maler Johannes Vermeer weltberühmt wurde. Nach etwas freier Zeit und der Möglichkeit zum Mittagessen geht es weiter in die Hafenstadt Rotterdam, die anders als jede andere holländische Stadt ist. Dank der beeindruckenden Skyline hat Rotterdam den Beinamen „Manhattan an der Maas“ erhalten. Bekannte architektonische Highlights sind die Erasmusbrücke und die Kubushäuser. Während der Stadtrundfahrt wird Halt in den berühmten Markthallen gemacht, bevor der Abend für eigene Erkundungen in Den Haag zur Verfügung steht.

Pfingstmontag, 21. Mai: Segelschiff & BBQ

Es geht direkt zum feinen Sandstrand von Scheveningen. Hier stechen die Ausflügler mit der Brigg Mercedes zum exklusiven Segeltörn in See. Die traditionelle Takelage und das beeindruckende 900 Quadratmeter Segel versprechen bestes Segelvergnügen. An Bord erwartet die Reisenden eine professionelle deutsche Besatzung, viel Platz auf den Außendecks und ein bordeigenes Restaurant. Im Anschluss besteht die Möglichkeit an der Strandpromenade zu bummeln, bevor am Abschiedsabend das BBQ beginnt.

Dienstag, 22. Mai: Heimreise

Nach dem Frühstück steht noch etwas freie Zeit zur Verfügung, um Den Haag noch einmal auf eigene Faust zu erkunden. Danach bringt der Bus alle Reisenden wieder zurück nach Mannheim. red

Eingeschlossene Leistungen:

Fahrt im komfortablen Reisebus ab/bis Mannheim

3 Übernachtungen mit Frühstück im IBIS Hotel City Centre Den Haag

Geführter Stadtrundgang durch die historische Altstadt von Den Haag

3-Gang-Abendessen im Hotelrestaurant

Tagesausflug mit Stadtrundfahrt Den Haag, Delft mit Besuch der ortsansässigen Porzellanmanufaktur und Rotterdam mit Stadtrundfahrt

Ausflug nach Scheveningen mit 4-stündigem Segeltörn auf dem Großsegler Brigg Mercedes

BBQ im Strandrestaurant am Abschiedsabend

City Tax der Stadt Den Haag

Reiseveranstalter: M-Tours Live Reisen GmbH, Regensburg

Samstag, 19. Mai bis Dienstag, 22. Mai

Reisepreis:

599 Euro pro Person im Doppelzimmer,

180 Euro Einzelzimmer-Zuschlag

Mit MORGENCARD PREMIUM:

499 Euro pro Person im Doppelzimmer,

180 Euro Einzelzimmerzuschlag

Anmeldungen zur MORGENTOUR sind ausschließlich telefonisch unter 0621/3 92 23 34 von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr möglich.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.04.2018