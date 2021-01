Pfingsten in der Musikstadt Leipzig

Leipzig.Die sinfonischen Werke Gustav Mahlers stehen im Mai im Mittelpunkt des Mahler Festivals, denn in Leipzig wurde Mahler zu dem, den wir heute kennen: zum Komponisten faszinierender Sinfonien. Leipzig und das Gewandhausorchester versprechen einen einzigartig authentischen Rahmen für das Festival, da Mahler zwei Jahre seines Lebens dort verbrachte und das Gewandhausorchester nahezu täglich dirigierte. Alle Sinfonien und weitere Orchesterwerke interpretiert von zehn Weltklasseorchestern in nur zwölf Tagen in der Stadt zu erleben, in der Mahler zum sinfonischen Komponisten wurde, ist einzigartig. Die Teilnehmer der Erlebnisreise werden das Konzert im Großen Saal des Gewandhauses mit dem Gewandhausorchester und Gästen genießen.

Zudem erwartet sie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm während des Pfingstwochenendes. So begeben sie sich auf einem geführten Stadtrundgang auf Spurensuche nach den berühmten Musikern und Komponisten. Ob Johann Sebastian Bach, der 1723 das Amt des Thomaskantors übernahm und den heute weltberühmten Thomanerchor leitete, oder Georg Philipp Telemann, ob Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy, Richard Wagner, Albert Lortzing, Gustav Mahler – das musikalische Leipzig weist viele Facetten auf.

Am Pfingstsonntag begeben sich die Reisendem gemeinsam auf Entdeckungstour in eine faszinierende Wildnis – mitten in der Stadt. Immer zu Pfingsten erwartet der Zoo Leipzig seine Besucher mit vielen Sonderaktionen, Spezialführungen, Gesprächen mit Tierpflegern und vielem mehr. Zum Abschluss wird das neueste 360-Grad-Panorama des Künstlers Yadegar Asisi besucht. red

Eingeschlossene Leistungen:

Fahrt im komfortablen Reisebus ab/bis Verlagsgebäude in Mannheim

drei Übernachtungen im Hotel WESTIN Leipzig mit Frühstück

kulinarisch-kultureller Abend mit Drei-Gang-Abendessen im Auerbachskeller

zweistündiger thematischer Stadtspaziergang „Musikstadt Leipzig“

dreistündige thematische Stadtrundfahrt „Musik“

Eintritt und Führung im Mendelssohn-Haus

Eintrittskarte für das Pfingstspektaktel im Zoo Leipzig

Konzertkarte für das Mahler Festival 2021 im Großen Saal des Gewandhauses mit dem Gewandhausorchester und Gästen, Preisklasse 1

Eintritt und kurze Einführung im Asisi Panorama

Reiseveranstalter: M-Tours Live Reisen

Freitag, 21. Mai, bis Montag, 24. Mai: 829 Euro pro Person im DZ, 160 Euro EZ-Zuschlag

Mit MORGENCARD PREMIUM:

729 Euro pro Person im DZ, 160 Euro EZ-Zuschlag Anmeldung nur telefonisch unter 0621/392-2334 (Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr)

