„Pinocchio – das Musical“ neu inszeniert

Mannheim/Hockenheim.Dem Abenteuer Leben entgegen: Das Theater Liberi schickt in seinem Musical-Highlight „Pinocchio“ den eigenwilligen Titelhelden auf den Weg Richtung Menschlichkeit. Groß und Klein erleben am Sonntag, 2. Dezember, im Capitol Mannheim und am Donnerstag, 3. Januar, in der Stadthalle Hockenheim eine spannende Reise voller fantastischer Momente.

Die Geschichte der berühmtesten Holzpuppe der Welt kommt nun als packendes Live-Erlebnis mit viel italienischem Temperament auf die Bühne! Das für seine fantasievollen Familienshows bekannte Theater Liberi setzt Carlo Collodis Klassiker neu in Szene. Rasante Musik und bestens ausgebildete Musicaldarsteller hauchen dem Pinocchio-Musical dabei stimmgewaltig Leben ein. red

20 % Rabatt Pinocchio – das Musical 2. Dezember 2018, 15 Uhr Capitol, Mannheim 3. Januar 2019, 16 Uhr Stadthalle, Hockenheim Verlosung 4x2 Karten Einsendeschluss: 21. November 2018 Stichwort: Pinocchio

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018