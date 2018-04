Potsdam, die prächtige Residenzstadt

Anzeige

Samstag, 7. Juli: Schifffahrt und Palais Barberini

Der Vormittag steht für eigene Erkundungen der Potsdamer Innenstadt zur Verfügung und das Holländische Viertel lädt zum Bummeln und ausgiebigen Shoppen ein. Das Viertel ist das einzige in dieser Größe und Art erhaltene, außerhalb der Niederlande. Die 134 roten Backsteinbauten mit ihren Giebeln und Traufen sowie bunten Fensterläden, das Kopfsteinpflaster, die Antiquitäten- und anderen Läden sowie die urigen Kneipen und kleinen Cafés ziehen sowohl Einheimische als auch Touristen an.

Mittags gehen die Teilnehmer auf das historische Dampfschiff Gustav, um zu einer Rundfahrt entlang der am Wasser liegenden Potsdamer Sehenswürdigkeiten zu starten. Zurück an Land besuchen sie den Palais Barberini. Der Alte Markt war einst das Herzstück der preußischen Residenz. Über 250 Jahre ist es her, dass Friedrich II. das Palais Barberini nach dem Vorbild eines römischen Palastes erbauen ließ. Im Krieg wurde der Palast zerbombt und feierte 2017 seine Wiederauferstehung. Das Privatmuseum zeigt zukünftig spektakuläre Werke klassischer Moderne bis zeitgenössischer Kunst. Die Teilnehmer erhalten eine Führung durch die Ausstellung „Gerhard Richter. Abstraktion“. Sie widmet sich erstmals den abstrakten Strategien und Verfahrensweisen im Gesamtwerk des Künstlers. Der restliche Tag steht für eigene Erkundungen zur Verfügung.

Sonntag, 8. Juli: Stadtrundfahrt, Neues Palais & Moorlake

Später am Sonntag werden sie abgeholt und begeben sich auf eine Rundfahrt entlang der Sehenswürdigkeiten von Potsdam. Allein 14 Schlösser und Parkanlagen gestalten das Stadtbild und auch die kleine russische Siedlung mit ihren typischen Holzhäusern lädt zum Aussteigen und einem kleinen Rundgang ein. Zudem besuchen die Teilnehmer das Neue Palais. Schloss Sanssouci ist sicherlich das bekannteste Gebäude in Potsdam, aber eines der wichtigsten, größten und reizvollsten Schlösser ist das Neue Palais mitten im Garten von Sanssouci.

Das beeindruckende Schloss Friedrichs des Großen, zwischen 1763 und 1769 in der Rekordbauzeit von nur sieben Jahren errichtet, zählt Dank seiner raffinierten und kostbaren – und vor allem zu großen Teilen originalen – Ausstattung zu den bedeutendsten Schlossbauten Europas und ist Friedrichs prächtigster Schlossbau. In seinem Inneren erwarten die Teilnehmer beeindruckende Festsäle, großartige Galerien und fürstlich ausgestattete Appartements sowie im Südflügel das barocke Schlosstheater. Seit April letzten Jahres ist auch der prachtvolle Marmorsaal wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Später geht es über die geschichtsträchtige Glienicker Brücke dann auf die Berliner Seite und die Ausflügler nehmen das Abendessen im historischen Wirtshaus Moorlake ein.

Montag, 9. Juli: Heimreise

Nach dem Frühstück und dem Check-Out treten die Teilnehmer der Tour gegen 11 Uhr die Heimreise an. red

Eingeschlossene Leistungen:

Busfahrt ab/bis Mannheim-Dudenstraße

3 Übernachtungen im NH Potsdam inklusive Frühstücksbuffet

Kaffee/Kuchentafel im Hotel

Barbecue im Hotelgarten

Abendlicher Nachtwächter-Rundgang durch die Potsdamer Innenstadt

Schifffahrt entlang der Potsdamer Sehenswürdigkeiten auf dem historischen Dampfschiff Gustav

Eintritt und Übersichtsführung im Palais Barberini – dem neuen Museum der Moderne – zur Ausstellung „Gerhard Richter. Abstraktion“

Stadtrundfahrt durch Potsdam mit Führung im Schloss Neues Palais und Abendessen im romanti-schen Wirtshaus an der Havel

Reiseveranstalter: M-Tours Live Reisen

Freitag, 6. Juli bis Montag, 9. Juli

Reisepreis pro Person: 549 Euro im DZ, kein EZ-Zuschlag

Mit MORGENCARD PREMIUM:

449 Euro im DZ, kein EZ-Zuschlag Anmeldung nur telefonisch unter 0621/3 92 23 34 (Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr) möglich.

