Preisgekrönte Comedy mit Chris Tall

Mannheim.Nach Mutti knöpft sich Chris Tall jetzt den werten Herrn Papa vor – und das wilder, schneller, interaktiver als je zuvor! #darferdas? Und ob. Er muss sogar. Denn was ist krasser als eine fürsorgliche Mutter? Genau: die männliche Variante.

Der Papa. Ein wundersames Wesen, vollgepackt mit wenig Taschengeld, angezogen wie Oliver Kahn und immer einen Ratschlag über Energiesparbirnen parat. Er hält „Whats Appiiie?” für eine lustige Variante von „Guten Tag!”, sucht am Sonntag immer noch nach Pokemons und schickt lässig eine Sprachnachricht in 25 Teilen. Natürlich will Papa aus seinem harmlosen dicken Sohn Chris einen knackigen Olympiasieger machen und im Sommer mit ihm angeln, während Chris von einem Matjesbrötchen bei „Nordsee” träumt. Wenn Papa den Junior beim Lagerfeuer dann über die Dinge des Lebens aufklärt, geht’s los mit dem Unterschied zwischen Domina und Domino. Vielen Dank.

Chris Tall hat das alles erlebt und lässt sein Publikum am 21. September in der SAP Arena wort- und körpergewaltig daran teilhaben. red Verlosung 4x2 Karten Chris Tall 21. September, 20 Uhr SAP Arena, Mannheim Einsendeschluss: 20. August Stichwort: Chris Tall

