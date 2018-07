Premium-Partner des Monats August

© conrad electroncs

Die Conrad Filiale in Mannheim-Neckarau ist der Treffpunkt für Technik-Freunde und zuverlässiger Partner für Geschäftskunden. Dort erlebt man, wie Haussteuerungen mit Smart Home funktionieren und wie sich mit Conrad Connect, der IoTPlattform für Smart Living, intelligente Geräte unterschiedlicher Hersteller in nützlichen Automatisierungsroutinen verknüpfen lassen, um so den Alltag zu vereinfachen. Spielerisch wird man in die Welt von Robotics und Programmierungen eingeführt und kann in der Testflug-Area Drohnen ausprobieren. Mit den VR-Brillen taucht man in virtuelle Welten ein oder fährt auf Simulatoren im Gaming-Bereich das Rennen des Lebens. In dem 3D-Printhub hat man nicht nur die Möglichkeit einen 3DDrucker aus der großen Auswahl inklusive umfassenden Zubehörs zu erwerben, sondern man kann sich auch gleich vor Ort das eigene 3D-Objekt nach Vorlage ausdrucken lassen. Ob 3D-Print, Löt- Kurs oder Elektronik – wer sich noch mehr Wissen aneignen möchte, kann sich gerne dazu in den angebotenen Kursen fortbilden. Das umfangreiche Sortiment auf 2800 Quadratmetern umfasst auch Unterhaltungselektronik, Fernseher sowie Laptops und Smartphones. Der Telekom-Shop direkt in der Filiale berät gerne zu allen Themen wie Festnetz, Mobilfunk, Smarthome und Internet. Mit der Kundenkarte erhält man eine erweiterte Garantie auf drei Jahre sowie weitere Vorteile wie beispielsweise monatlich wechselnde Angebote und Events. Das geschulte und erfahrene Filialteam steht den Kunden gerne bei Fragen und der Umsetzung von Projekten zur Seite. Conrad Electronic findet man verkehrsgünstig in Mannheim-Neckarau mit großem kostenlosen Kundenparkplatz in der Morchfeldstraße 37-39

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten im August 10 % Rabatt auf alle Artikel – auch reduzierte Ware*

Kontakt Conrad Electronic Morchfeldstr. 37-39 68199 Mannheim

* Der Rabatt ist gültig in der Filiale Mannheim bis 31.08.2018 auf das gesamte Conrad Sortiment und nur bei Vorlage der MORGENCARD PREMIUM. Nicht gültig für Artikel der Marke Amazon, Prepaid-/Geschenkkarten, DVDs/Blu-Rays, Bücher und Kundenkarte PLUS+. Nicht mit Vorteilscodes aus anderen Aktionen kombinierbar. Nur gültig für Privatkunden. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.08.2018