Premium-Partner des Monats Oktober

Mit dem Quartier-Gutschein Vielfalt verschenken

Immer neu, immer anders und immer überraschend für Kunden und diejenigen, die es noch werden wollen. Das ist Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier. Mit zahlreichen Marken und Konzepten, die es so in Mannheim noch nicht gab, hat sich das Quartier als Shopping-Adresse Nummer 1 in der Metropolregion Rhein-Neckar etabliert. Auf über 18.000 Quadratmetern erstreckt sich die Mall auf drei Ebenen in den Gebäudeteilen Q 6 und Q 7, verbunden durch die gläserne Brücke über den Münzplatz. Sei es Fashion oder Home, Kosmetik oder Schmuck, Sport- oder Wäscheartikel: populäre Stores und ein bekannter Markenmix sorgen für ein exklusives Einkaufserlebnis. Darüber hinaus finden die Besucher in Q 6 Q 7 die vielfältigste Gastronomie der Stadt – vom schnellen Lunch bis zum sterne-prämierten Dinner. Aber nicht nur das ist Q 6 Q 7: Das Quartier vereint Wohnen, Arbeiten, Gesundheit, Fitness, Wellness und Einkaufen – alles unter einem Dach mitten im Herzen der Quadrate-Stadt Mannheim. Der perfekte Ort zum Shoppen, Genießen und Verweilen. Das eigene Parkhaus mit über 1.300 Parkplätzen sorgt dabei für eine bequeme Anreise.

MorgenCard Premium-Inhaber können Ihre Liebsten oder auch sich selbst im Oktober zu vergünstigten Konditionen mit Quartier-Gutscheinen beschenken, die in allen teilnehmenden Stores in Q 6 Q 7 einlösbar sind. Und das Beste: noch bis zum 27. Oktober wird das Shopping-Erlebnis im Quartier zu einer spektakulären Reise durch die Region. Unter dem Motto „Wir bauen Euch ein Schloss aus Sand“ kann man in Q 6 Q 7 fünf originalgetreue Sandrepliken von Wahrzeichen der Metropolregion Rhein-Neckar bestaunen.

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten im Monat Oktober auf den 100 € Quartier-Gutschein 20 Prozent und auf den 50 € Quartier-Gutschein 15 Prozent Rabatt.

Das Angebot gilt für maximal 1 Geschenkkarte des jeweiligen Wertes pro MORGENCARD PREMIUM.

Die Gutscheine sind in allen teilnehmenden Stores im Quartier einlösbar.*

Nur in allen Kundenforen Ihrer Tageszeitung erhältlich und nur solange der Vorrat reicht.

*Ausgenommen PRIMARK in der kleinen Fressgasse, Calvin Klein Underwear, WMF,

Whistle Fanwear. Tickets, Asia Hung, Swatch, eyes+more und Mango

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.09.2018