„Produktion kompakt“ bei Audi

Neckarsulm.Mit 16 995 Mitarbeitern ist Audi in Neckarsulm der größte Arbeitgeber in der Region Heilbronn-Franken. Am 31. Oktober besuchen die MORGENTOUR-Teilnehmer das Audi Forum und begeben sich auf eine Erlebnisführung. Die Führung „Produktion kompakt“ präsentiert die vielseitigen Arbeitsschritte bei der Autoproduktion.

Das Werkgelände in Neckarsulm misst rund eine Million Quadratmeter. Es ist eingebettet zwischen dem Neckar auf der Westseite, der Bahnlinie auf der Ostseite, der Neckarsulmer Innenstadt und dem Unternehmen Kolbenschmidt Pierburg AG im Süden sowie dem Gewerbe- und Industriepark Bad Friedrichshall im Norden. Im rund sechs Kilometer entfernten Industriepark Böllinger Höfe im Raum Heilbronn erweiterte die Audi AG das Werk um eine Fläche von 30 Hektar. Hier wird der Hochleistungssportwagen Audi R8 gebaut.

Aktuell werden bei Audi in Neckarsulm folgende Modelle gebaut: Audi A4 Limousine, Audi A5 Cabriolet, Audi S5 Cabriolet, Audi A6 Limousine und Audi A6 Avant, Audi A6 allroad quattro, Audi S6 Limousine und Audi S6 Avant, Audi RS 6 Avant, Audi RS 6 Avant performance, Audi A7 Sportback, Audi S7 Sportback, Audi RS 7 Sportback performance, Audi A8, Audi A8 L, Audi S8, Audi R8 Coupé, Audi R8 Spyder.

Das Audi Forum ist das Tor zur Marke: Täglich nehmen bis zu 150 Neuwagenabholer ihren Audi entgegen. In der Traditionsausstellung wird die Geschichte des Standorts Neckarsulm erlebbar. Die Markenausstellung zeigt Modelle der aktuellen Audi-Produktpallette. Das Audi exclusive Studio bietet ein umfassendes Angebot zur Fahrzeugveredelung und -individualisierung. red

Ablauf:

8.45 Uhr: Abfahrt in Mannheim-Dudenstraße

11 Uhr: Erlebnisführung Audi „Produktion kompakt“

14 Uhr: Zeit zur freien

Verfügung

16.30 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

18.30 Uhr: Ankunft in Mannheim-Dudenstraße

Mittwoch, 31. Oktober 37 Euro

Mit MORGENCARD PREMIUM:

29,60 Euro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.08.2018