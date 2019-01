Pure Energie bei „Night of the Dance“

Mannheim.Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, was in der Welt des Tanzes derzeit angesagt ist, der ist bei Night of the Dance am 13. Februar im Mannheimer Capitol genau richtig. Aber auch wer sich von flotten Sohlen, fetziger Musik oder atemberaubender Akrobatik berauschen lassen will, kommt auf seine Kosten. Ein Ensemble, bestehend aus Breakdance-Weltmeistern, kunstvollen Akrobaten, flinken Stepptänzern oder eleganten Balletttänzern, spiegelt die unglaubliche Vielfalt von Night of the Dance wieder. Des Weiteren darf man sich auf Einlagen weltbekannter Tanzshows und -filmen freuen. So gibt etwa Michael Jackson die bekannten Tanzbewegungen zu „Beat it“ wieder. Besonders beeindruckend ist das „Black Theatre“, bei dem mit Hilfe von Schwarzlicht und speziellen Kostümen faszinierende Darstellungen geboten werden.

