Quasimodos einzigartige Geschichte

Stuttgart.Das monumentale Meisterwerk Disneys „Der Glöckner von Notre Dame“ wird am Sonntag, 14. Oktober, die Teilnehmer der MORGENTOUR begeistern. Das Musical nach der weltberühmten Romanvorlage Victor Hugos und dem Animationsfilm von Disney wird getragen von der kraftvollen Musik aus der Feder der Oscar-Preisträger Alan Menken und Stephen Schwartz. Im Apollo Stage Theater in Stuttgart erlebt das Publikum eine wunderbare Freundschaft, die alle Grenzen überschreitet: Die bombastische Inszenierung der einzigartigen Geschichte des Glöckners Quasimodo und der schönen Esmeralda wird auch die Zuschauer in ihren Bann ziehen.

Das Musical ist die dramatisch-romantische Liebesgeschichte des buckeligen Glöckners. Der ausgestoßene Quasimodo wächst im Glockenturm der Pariser Kathedrale Notre Dame heran, abgeschirmt von der Außenwelt. Ein Straßenfest lockt ihn auf den Platz vor die Kirche, wo er von der feiernden Menge zunächst bestaunt, aber anschließend an den Pranger gestellt wird. Einzig Esmeralda hat Mitleid und befreit Quasimodo. Als sich der Zorn gegen sie richtet und sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden soll, bietet ihr Quasimodo Asyl im Kirchturm. Damit stellt er sich aber gegen seinen Ziehvater, den Domprobst Frollo. Eine Geschichte um Liebe, Hass und Leidenschaft baut sich auf, aus der es kein Entrinnen gibt. red

