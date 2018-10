Raffinierte Kompositionen in der Elbphilharmonie

Hamburg.Die Teilnehmer der Reise erwartet von Donnerstag, 21. Februar, bis Sonntag, 24. Februar, Hamburg mit einem abwechslungsreichen winterlichen Rahmenprogramm. Sie erleben unter anderem ein absolutes Konzerthighlight in der Hamburger Elbphilharmonie. Der Ausnahmedirigent Sir Simon Rattle gastiert mit seinem britischen Eliteorchester in der stets ausge-buchten Elbphilharmonie.

Donnerstag, 21. Februar: Anreise und Grünkohlessen Nach dem Check-in lassen die Teilnehmer der Erlebnisreise den Anreisetag in einem der ältesten Brauhäuser der Stadt gesellig ausklingen. Passend zur Jahreszeit wird ihnen ein typisch norddeutsches Grünkohlessen serviert – und davon so viel sie möchten.

Freitag, 22. Februar: Stadtrundfahrt & exklusive Barkassenfahrt Nach dem Frühstück starten die Teilnehmer zu einer großen Stadtrundfahrt durch Hamburg. Neben den bekannten Sehenswürdigkeiten überqueren sie per Bus die Köhlbrandbrücke, von der aus sie einen tollen Blick über Hafen und Stadt genießen können. Zum Abschluss durchqueren sie zu Fuß den Alten Elbtunnel, und angekommen auf der anderen Seite erwartet sie eine der kleinen Barkassen, die exklusiv nur für sie angemietet ist. Dick eingemummelt geht es auf eine zweistündige Schiffsrundfahrt durch den winterlichen Hamburger Hafen und sie stärken sich mit frischen Fischbrötchen. Durch die Wendigkeit der kleinen Barkasse erhalten die Reisenden einen guten Überblick über die Struktur und Leistungsfähigkeit der Handelsmetropole Hamburg.

Samstag, 23. Februar: KomponistenQuartier und Elbphilharmonie Gemeinsam mit ihrem Gästeführer besuchen die Reiseteilnehmer morgens das Komponisten-Quartier Hamburgs. Hier erhalten sie eine Übersichtsführung durch die insgesamt sechs kleinen Museen. Denn Hamburg besitzt eine einzigartige Musiktradition. Bedeutende Komponisten haben hier gewirkt oder wurden hier geboren. Die Vielfalt des heutigen Musik- und Kulturlebens der Metropole gründet sich auf eine reiche Geschichte. Das durch bürgerschaftliches Engagement getragene Komponisten-Quartier im Herzen Hamburgs lässt seine Gäste hinter die Kulissen schauen: Wer waren die musikalischen Akteure? Wie lebten sie? Unter welchen Bedingungen arbeiteten sie? Wie entstanden ihre Kompositionen? Wie klingt ihre Musik? Am Nachmittag haben sie wieder Freizeit, bevor sie am Abend die Elbphilharmonie besuchen. Dort erleben sie das Eliteorchester aus London unter der Leitung des Ausnahme Dirigenten Sir Simon Rattle. Nach Bartóks Konzert für Orchester steht dieses Mal dessen 1937 komponierte Musik für Saiteninstrumente, Percussion und Celesta auf dem Programm. Das von Beginn an überaus populäre Werk ist ein Musterbeispiel für raffinierte Formgestaltung. Das Konzert findet natürlich im Großen Saal statt. Er ist das Herzstück des Konzerthauses und für 2100 Zuschauer ausgelegt.

Sonntag, 24. Februar: Rückreise Traditionell findet Sonntagmorgen der Hamburger Fischmarkt statt. Wer Lust hat, kann vor oder nach einem frühen Frühstück noch einmal dort vorbeischauen, bevor es zurück nach Mannheim geht. red

Eingeschlossene Leistungen:

Fahrt im komfortablen Reisebus ab Mannheim-Dudenstraße nach Hamburg und zurück

Drei Übernachtungen mit reichhaltigem Frühstücksbuffet im Hyperion Hotel

Grünkohl „satt“ im ältesten Hamburger Brauhaus

dreistündige große Stadtrundfahrt mit Ausstiegen

zweistündige winterliche Hafenrundfahrt auf einer privaten Barkasse mit Fischbrötchen-Essen ((Bismarckhering, Matjes oder Lachsschnitzel)

Eintritt und Highlight-Führung im Komponisten-Quartier und Brahms-Museum

Konzertkarte für das London Symphonic Orchestra unter der Leitung von Sir Simon Rattle im Großen Saal der Elbphilharmonie, PK2

Reiseveranstalter: M-Tours Live Reisen

Donnerstag, 21. Februar bis Sonntag, 24. Februar: 869 Euro pro Person im DZ, 120 Euro EZ-Zuschlag

Mit MORGENCARD PREMIUM:

769 Euro pro Person im DZ, 120 Euro EZ-Zuschlag Anmeldung nur telefonisch unter 0621/392-2334 (Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018