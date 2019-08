Rasante Fahrt mit dem Starlight Express

Bochum.Seit 31 Jahren spielt Starlight Express in Bochum und gilt mit über 17 Millionen Zuschauern als das erfolgreichste Musical aller Zeiten. Zum 30. Jubiläum überarbeitete Komponist und Schöpfer Andrew Lloyd Webber die rasante Rollschuh-Show vollständig: Moderne, aufwendige Projektionstechniken zaubern magische Lichtstimmungen, abertausende funkelnde Lichtpunkte verwandeln die Bühne in eine romantische Sternennacht, eine innovative Soundanlage und neue, mitreißende Ohrwürmer sorgen für ein beeindruckendes Klangerlebnis.

Am 6. Oktober lassen sich die Teilnehmer der MORGENTOUR von der Geschichte um die liebenswerte Dampflok Rusty verzaubern, die gegen scheinbar übermächtige Gegner kämpfen muss und das Herz des schönen Erste-Klasse-Waggons Pearl gewinnen möchte. Die Ausflügler tauchen ein in eine faszinierende Welt aus mitreißender Musik, atemraubender Geschwindigkeit und erleben das Erfolgsmusical noch rasanter und innovativer als alles, was sie jemals auf einer deutschen Bühne gesehen haben.

Besonders wichtig war es dem Star-Komponisten bei seiner Überarbeitung, die Rolle der Frau zu stärken. Zum Jubiläum gehen bei der Weltmeisterschaft der internationalen Züge daher erstmals auch weibliche Lokomotiven ins Rennen und in dem neuen mitreißenden Frauen-Power- Song „Ich bin Ich“ präsentieren sich die Waggons als selbstbestimmte Girl-Group. red

Ablauf:

8.15 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

13 Uhr: Ankunft am Starlight Express-Theater, im Preis inklusive Begrüßung mit Prosecco in einem abgetrennten Bereich, eine Portion Currywurst mit Brot, Autogrammstunde mit einem Darsteller, Ticket Kategorie 1

14 Uhr: Beginn des ersten Aktes, in der Pause Softdrink und Brezel

16.40 Uhr: Ende der Veranstaltung, danach Rückfahrt nach Mannheim

21 Uhr: Ankunft in Mannheim Sonntag, 6. Oktober

Exklusiv für Inhaber der MORGENCARD PREMIUM:

155 Euro Kinderpreis bis 14 Jahren auf Anfrage

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.08.2019