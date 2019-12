Rasanter Stepptanz bei Night of the Dance

Mannheim/Bensheim.Night of the Dance geht Ende des Jahres wieder auf große Reise durch Deutschland und Österreich. Das international besetzte Ensemble, bestehend aus 20 der weltbesten Profitänzer, überzeugt durch ihr meisterhaftes Können und ihre körperliche Ausdauer. Im Vordergrund des Programmes steht der irische Stepptanz. Die Besucher erleben am 27. Dezember im Rosengarten und am 16. Februar im Parktheater in Bensheim die Perfektion der Tänzer, wenn sich diese absolut synchron und in rasantem Tempo über die Bühne bewegen. Dabei werden auch völlig neue und einzigartige Choreographien mit klassischem Stepp kombiniert. Auch die berühmtesten Tanzeinlagen wie „Dirty Dancing“, „Stomp“ oder „Cirque du Soleil“ bringen das Publikum zum Staunen. Night of the Dance gewährt einen Einblick in das vielfältige Spektrum der Tanzgeschichte.

