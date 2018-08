Rea Garvey: „Neon“ on Tour

Anzeige

Mannheim.Der „Irishman in Berlin“ schlägt mit seinem vierten Studioalbum „Neon“ erneut andere Töne an, obwohl er sich selbst treu bleibt. Beats und Sounds schaffen nach Aussage des Künstlers eine „urban/streetlike“-Atmosphäre, die zuvor so noch nicht im Fokus gestanden hatte. Natürlich dürfen sich die Fans am 12. September im Mannheimer Rosengarten auch auf Hits aus den drei vorangegangen Solo-CDs freuen.

Rea Garvey hat immer wieder Herausforderungen gesucht und gefunden. Ob bei der Zusammenarbeit mit Künstlern wie Nelly Furtado, Apocalyptica, In Extremo, Paul van Dyk oder als echter Entertainer bei Alive & Swingin‘, wo er zusammen mit Xavier Naidoo, Sasha und Michael Mittermeier den Spirit des legendären Rat Packs in Las Vegas aufleben lässt. Den vier Staffeln der Talentshow „The Voice of Germany“ verlieh er glaubwürdige Impulse.

Verlosung 4x2 Karten Rea Garvey 12. September 2018, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim Einsendeschluss: 14. August 2018 Stichwort: Rea Garvey red