Regensburg – „Die nördlichste Stadt Italiens“

Regensburg.Die Teilnehmer der Reise besuchen von Sonntag, 9. Dezember, bis Mittwoch, 12. Dezember, Regensburg zur Adventszeit und erleben die vorweihnachtliche Stimmung auf einem der schönsten Weihnachtsmärkte weltweit, welcher sich im Innenhof von Schloss Thurn und Taxis befindet. Die über 2000 Jahre alte Stadt Regensburg wurde von den Römern gegründet und entwickelte sich im Mittelalter zu einer der bedeutendsten Städte Europas. Dank ihrer einstigen politischen Bedeutung und Rolle als mittelalterliches Handelszentrum, als auch der herausragenden architektonischen und städtebaulichen Qualitäten, wurde die „Altstadt Regensburg mit Stadtamhof“ im Jahre 2006 zum UNESCO-Welterbe ernannt. In der „nördlichsten Stadt Italiens“, wie Regensburg auch genannt wird, kann man die zahlreichen Werke romanischer und gotischer Baukunst in der historischen Altstadt bewundern. Kaum eine Stadt Deutschlands spiegelt die wichtigen politischen, wirtschaftlichen und religiösen Entwicklungen des hohen Mittelalters in ihrem noch vorhandenen Baubestand so lebendig wider, wie Regensburg.

Sonntag, 9. Dezember: Regensburg auf eigene Faust erkunden Mit dem komfortablen Reisebus geht es nach Regensburg zum Hotel, welches mitten in der historischen Altstadt liegt. Nach dem Check-in haben sie Zeit zur freien Verfügung, bevor um 20 Uhr ein Abendessen (à la carte, gegen eigene Bezahlung) in einem typischen bayerischen Gasthaus ansteht.

Montag, 10. Dezember: Stadtrundgang und Weihnachtsmarkt Gemeinsam mit der Reiseleitung begeben sich die MORGENTOUR-Teilnehmer auf einen circa zweistündigen Stadtrundgang durch die UNESCO-Welterbe Stadt Regensburg. Der Stadtrundgang führt teilweise über Kopfsteinpflaster, deshalb wird festes Schuhwerk empfohlen. Nach der Mittagspause beginnt die circa 75-minütige Domführung. Im Anschluss haben die Teilnehmer Zeit zur freien Verfügung, die sie für den Besuch der Christkindelmärkte nutzen können, bevor am Abend der romantische Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis besucht wird.

Dienstag, 11. Dezember: Sonderführung auf Schloss Thurn und Taxis Die Reiseleitung holt die Teilnehmer der Reise im Hotel ab und geht mit ihnen gemeinsam zu Fuß zum Schloss Thurn und Taxis. Die Gehzeit beträgt circa 15 Minunten über Kopfsteinpflaster. Um 10 Uhr beginnt die Premium Sonderführung durch das fürstliche Schloss und Kreuzgang St. Emmeram. Das Kloster wurde während der karolingischen Zeit im 8. Jahrhundert erbaut und im 18. Jahrhundert durch die Gebrüder Asam barockisiert. Damit gilt das frühere Kloster St. Emmeram als eines der ältesten und bedeutendsten bayerischen Klöster überhaupt. Die Familie Thurn und Taxis baute das Kloster zu ihrer Hauptresidenz aus. Heute zählt es zu den größten privaten Schlössern in Europa. Die Führung dauert circa 90 Minuten, anschließend haben die Reisenden Zeit zur freien Verfügung. Nach der Mittagszeit steht eine etwa eineinhalbstündige Führung durch das Alte Rathaus mit seinem historischen Reichssaal und der original erhaltenen Folterkammer auf dem Plan. Anschließend stehen der Nachmittag und Abend zur freien Verfügung.

Mittwoch, 12. Dezember: Rückreise Gegen 12 Uhr erfolgt die Rückfahrt nach Mannheim. red

Eingeschlossene Leistungen:

Busfahrt ab Mannheim-Dudenstraße nach Regensburg und zurück

Drei Übernachtungen mit reichhaltigem Frühstücksbuffet im Vier-Sterne Hotel Münchner Hof direkt in der historischen Altstadt

Zweistündiger Stadtspaziergang durch das UNESCO Welterbe Regensburg

Domführung St. Peter

Eintritt zum Romantischen Weihnachtsmarkt Thurn und Taxis

Eintritt und Premium-Führung im Schloss Thurn und Taxis

Eintritt und Führung Altes Rathaus mit Folterkammer und Reichssaal

Reiseveranstalter: M-Tours Live Reisen

Sonntag, 9. Dezember bis Mittwoch, 12. Dezember: 499 Euro pro Person im DZ, 90 Euro EZ-Zuschlag

Mit MORGENCARD PREMIUM:

399 Euro pro Person im DZ, 90 Euro EZ-Zuschlag Anmeldung nur telefonisch unter 0621/392-2334 (Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr)

