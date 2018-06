Regensburger Domspatzen in der Elbphilharmonie

Anzeige

hamburg.Die Elbphilharmonie, das neue Konzerthaus Hamburgs, wurde innerhalb von kurzer Zeit zum neuen Wahrzeichen Hamburgs. Dieses und viele weitere Highlights, wie zum Beispiel einer der berühmtesten Knabenchöre der Welt, sind Teil des abwechslungsreichen Rahmenprogramms.

Donnerstag, 18. Oktober: Speicherstadt & Gröninger Brauhaus Nach der Anreise in Hamburg geht es auf einen geführten Spaziergang durch die HafenCity und die Speicherstadt. Die HafenCity ist Hamburgs neuester Stadtteil und ebenso ambitioniert wie schön. Spektakuläre moderne Architektur trifft dort auf die alten Hafenspeicher aus rotem Backstein. Der Rundgang endet in einem der ältesten Brauhäuser der Stadt. In den traditionsreichen Gemäuern wird ein zünftiges Abendessen serviert und man kann den Abend gesellig ausklingen lassen.

Freitag, 19. Oktober: Stadtrundfahrt, St. Pauli-Museum & Elbphilharmonie Nach dem Frühstück startet die Stadtrundfahrt durch Hamburg und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Hansestadt werden entdeckt. Die Fahrt endet mit ganz besonderen Begegnungen. In der kleinen aber feinen Ausstellung des St. Pauli-Museums wird einer der berühmtesten Stadtteile Hamburgs einmal von einer anderen Seite erlebt. Abends findet das Konzert der Regensburger Domspatzen im Großen Saal der Elbphilharmonie statt.