„Tanz der Vampire“ darf bei der Nacht der Musicals nicht fehlen © ASA Event GmbH

Mannheim/Bensheim.Bei „Die Nacht der Musicals“ werden am 9. Februar 2019 im Rosengarten Mannheim und am 18. Februar 2019 im Parktheater Bensheim in einer über zweistündigen Show die größten Highlights und bekanntesten Hits der Musical-Topseller präsentiert.

In einer spektakulären Show gelingt es den Darstellern bei „Die Nacht der Musicals“, ein Potpourri bekannter Musical-Hits aus Tanz der Vampire, Frozen, Rocky, König der Löwen, Mamma Mia, Cats und vielen weiteren Musicals darzubieten und für Gänsehautmomente im Zuschauerraum zu sorgen. Aber auch die Romantik kommt im Mannheimer Rosengarten und im Parktheater Bensheim nicht zu kurz. So werden Songs wie „Der letzte Tanz“ aus Elisabeth oder „Das Phantom der Oper“ aus dem gleichnamigen Musical präsentiert und führen garantiert zu feuchten Augen. An einem Abend erleben die Zuschauer eine Reise durch die Musical-Geschichte. red

