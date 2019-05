Mannheim.Die Rhein-Neckar Löwen sind das Handball-Aushängeschild der Metropolregion Rhein- Neckar. Trotz ihrer noch immer jungen Historie zählen „die Gelbhemden“ längst zu den besten Clubs in Europa. Nach dem Europapokalsieg im EHF-Pokal 2013 feierten die Löwen nach zwei Vizemeisterschaften in Folge im Jahr 2016 erstmals den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Im Sommer 2017 wurde die Meisterschaft bereits zwei Spieltage vor dem Saisonende verteidigt. 2018 führte Löwen-Spielemacher Andy Schmid seine Mannschaft im elften Anlauf zum ersten DHB-Pokal-Sieg. Im Endspurt der aktuellen Saison geht es vor heimischen Publikum in der Mannheimer SAP Arena am 29. Mai gegen die Eulen Ludwigshafen. red

Rhein-Neckar Löwen vs. Eulen Ludwigshafen

29. Mai, 20.30 Uhr

SAP Arena, Mannheim

