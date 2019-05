Rhein-Neckar Löwen vs. Göppingen

Mannheim.Die Rhein-Neckar Löwen sind das Handball-Aushängeschild der Metropolregion Rhein-Neckar. Trotz ihrer noch immer jungen Historie zählen „die Gelbhemden“ längst zu den besten Clubs in Europa. Nach dem Europapokalsieg im EHF-Pokal 2013 feierten die Löwen nach zwei Vizemeisterschaften in Folge im Jahr 2016 erstmals den Gewinn der Deutschen Meisterschaft, die im Sommer 2017 erfolgreich verteidigt. 2018 führt Löwen-Spielmacher Andy Schmid seine Mannschaft im elften Anlauf zum ersten DHB-Pokal-Sieg. Im Endspurt der aktuellen Saison geht es vor heimischen Publikum in der Mannheimer SAP Arena am 23. Mai gegen Göppingen. red

