Roche Diagnostics gewährt tiefe Einblicke

Mannheim.Roche in Mannheim ist nicht nur als Produktionsstandort für Diagnostika und Therapeutika ein wichtiges internationales Drehkreuz der Roche-Gruppe. In Mannheim ist auch die globale Logistik von Roche Diagnostics angesiedelt. Von hier aus werden jährlich rund 100 000 Tonnen Roche-Produkte in 170 Länder geliefert.

Bei der Lesertour am 20. August, die exklusiv für MORGENCARD PREMIUM-Inhaber angeboten wird, lernen die Besucher bei einer Führung durch das globale Distributionszentrum den Weg der Roche-Produkte kennen – von der Einlieferung im hochmodernen und vollautomatisierten Hochregallager bis hin zum Versand der individuell zusammengestellten Kundenaufträge. Bei der Morgentour können Personen ab 14 Jahren teilnehmen. Festes Schuhwerk wird empfohlen.

Roche in Mannheim

Mannheim ist mit über 8000 Mitarbeitenden aus rund 60 Nationen der drittgrößte Standort von Roche weltweit und zweitgrößter Arbeitgeber der Quadratestadt. Mit Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Vertrieb ist der Hightech-Campus an der gesamten Wertschöpfungskette beteiligt und trägt dazu bei, dass Diagnostika und Medikamente von Roche Patienten in aller Welt erreichen. Hier werden Produkte für Menschen mit Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickelt, wie etwa Gerinnungssysteme und Lösungen für ein effektives Diabetes-Management.

Darüber hinaus werden in Mannheim wichtige Medikamente (beispielsweise zur Krebsbehandlung) und Produkte für die In-vitro-Diagnostik produziert. Dazu gehören Flüssigreagenzien, Teststreifen für die Point-of-Care-Diagnostik sowie Blutzuckerteststreifen. red

Ablauf:

10 Uhr: Treffpunkt bei Roche Diagnostics, Tor 1, Sandhofer Straße 116, Mannheim

10.15 Uhr: Begrüßung und kurze Unternehmensvorstellung, Hinweis zum Ablauf der Werksführung

11 Uhr: Werksführung in der globalen Logistik

12.45 Uhr: Mittagsimbiss

13.45 Uhr: Ende der Veranstaltung

Dienstag, 20. August

Exklusiv für Inhaber der MORGENCARD PREMIUM:

12,50 Euro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019