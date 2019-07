Rock à la Peter Kraus

Mannheim.Schön war die Zeit. Und wild war die Zeit. Es war die Zeit des Aufbruchs und der unbändigen Lebensfreunde – die 50er und 60er Jahre im Deutschland der Nachkriegszeit. Rock’n’Roll als neues Lebensgefühl eroberte Europa. Niemand verkörpert dieses Lebensgefühl musikalisch damals wie heute so virtuos und ungebrochen wie Peter Kraus.

Das erste Jubiläum, das der „ewig junge“ Ausnahmekünstler in diesem Jahr bereits feiern durfte, war sein 80. Geburtstag am 18. März in München. Und am 1. Oktober begeht er noch einen sehr persönlichen Ehrentag: Er zelebriert mit seiner Frau Ingrid die gemeinsame Goldene Hochzeit in Wien.

Im Herbst 2019 präsentiert er dann im Rahmen einer großen Jubiläumstournee die Perlen seines außergewöhnlichen musikalischen Erfolges und der Zeit, die ihn prägte auf ausgewählten Bühnen. Dabei wird er nicht nur eigene große Hits, sondern vor allem auch seine persönlichen Lieblingssongs von anderen berühmten Interpreten wie Elvis Presley, Harry Belafonte, Chubby Checker und Petula Clark darbieten. Am 3. November macht die musikalische Geburtstagsparty im Rosengarten in Mannheim halt. „Die Jubiläumstour ist eine Hommage an eine aufregende Zeit und ihre unvergesslichen Helden. Ich werde schöne Lieder von mir wieder singen, die ich nie mehr live präsentiert habe. Und außerdem den großen Kollegen jener Zeit Tribut zollen“, beschreibt Kraus das Programm seiner Jubiläumstournee. Begleitet wird Peter Kraus von handverlesenen Musikern und Sängerinnen. Ein musikalisches Programm, dargeboten ganz im Stil wie man ihn damals in den 60ern gewohnt war.

Peter Kraus 3. November, 19 Uhr Rosengarten, Mannheim

