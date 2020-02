Rock vom Feinsten

Mannheim.15 Rocklegenden aus Russland, der Ukraine, Weißrussland, den USA, Deutschland, Moldawien und Lettland werden mit dem Publikum am 22. und 23. Mai im MVV Reitstadion am Maimarkt in Mannheim ein tolles Rock-Spektakel feiern. Unter dem Motto „Freiheit, Frieden, Freundschaft“, findet an beiden Tagen in Mannheim live und open-air, Rock’n’Roll der Extraklasse statt.

Wer das Piligrim Rock-Fest 2019 in der SAP-Arena erlebt hat, wird sich freuen, dass das Festival jetzt auf zwei Tage erweitert wird. Das Piligrim Rock Festival nimmt die Besucher mit auf eine musikalische Reise, lässt sie „abheben, träumen und die Welt mit anderen Augen sehen“, wie man der Pressemitteilung entnehmen kann. 2019 erstmals als eintägige Veranstaltung in der SAP-Arena gestartet, hat es über 8000 Zuschauer ent- und verzückt. In diesem Jahr werden an jedem Festivaltag circa 10 000 feiernde Fans erwartet, insgesamt also bis zu 20 000 Besucher.

„Hört Musik, die Menschen nicht spaltet, nicht polarisiert, sondern gemeinsam vereint. Trefft Menschen aus allen Ländern und Generationen, feiert gemeinsam und vereint, getreu dem Motto: Freiheit, Frieden, Freundschaft“, fordern die Veranstalter von Piligrim Concerts die Festivalbesucher auf. Am 22. Mai treten folgende Bands auf: BI-2, Chaif I Kipelov, Night Snipers, Surganova & Orchester sowie Nogu Svelo I Animal Jazz. Am zweiten Festivaltag rocken dann Splin, Lyapsis 98, Lumen, BoomBox, BrainStorm, The Last Internationale, Zdob si Zdub und Juno 17 die Bühne. Weitere Infos unter www.piligrimfest.de/de

10 % Rabatt Piligrim Festival 22. Mai, Beginn 16 Uhr 23. Mai, Beginn 15 Uhr Einlass jeweils 1,5 Stunden vorher MVV Reitstadion am Maimarkt, Mannheim red

