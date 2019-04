Rod Stewart hautnah erleben

Mannheim.Seine unverwechselbare Stimme, sein Stil und sein Charisma haben Rod Stewart zu einem der erfolgreichsten Sänger und Entertainer aller Zeiten gemacht. Sein Erfolg zieht sich durch alle Genres populärer Musik, von Rock, Folk, Soul über R’n‘B bis hin zu den American Standards.

Am 9. Mai wird der legendäre, unkonventionelle Star die Songs seiner Karriere, die Hits und die Klassiker live in der Mannheimer SAP Arena präsentieren.

Mit mehr als 200 Millionen Tonträgern weltweit, darunter Welthits wie „Maggie May“, „Da Ya Think I‘m Sexy“, „Baby Jane“, „The First Cut Is The Deepest“, „I Don‘t Want To Talk About It“, „Tonight‘s The Night“ und „Sailing“, sowie einer brillanten Live-Performance begeistert Rod Stewart seine Fans seit nahezu 50 Jahren. Unnachahmlich sein markanter Humor und sein Sexappeal. Und in jedem Jahrzehnt glänzte er mit herausragenden Charterfolgen seiner Alben und Singles. Rod Stewart wurden die höchsten Auszeichnungen der Musikbranche und darüber hinaus zuteil.

Rod Stewart: „Ich freue mich auf eine tolle, energiegeladene Show mit meinen wunderbaren Fans in Mannheim. Ich werde meine größten Hits performen – und natürlich wird es wieder einige Überraschungen geben.“ Dazu gehören auch die Songs seines im Herbst 2018 veröffentlichtem 30. Studioalbums „Blood Red Roses“. red

Verlosung 4x2 Karten Rod Stewart 9. Mai, 20 Uhr SAP Arena, Mannheim Einsendeschluss: 23. April Stichwort: Rod Stewart

