Rodger Hodgson hautnah

Schwetzingen.Es gibt nur wenige Stimmen, die man bereits nach einigen Sekunden erkennt. Roger Hodgson, der Ex-Sänger von Supertramp, ist so eine Stimme. Auf seiner „Breakfast in America World Tour 2019“ kommt er am 1. August um 20 Uhr auch nach Schwetzingen in den Schlossgarten.

Man muss eigentlich nur das Radio einschalten, um ihn zu hören. Fast 50 Jahre sind vergangen, seit Roger Hodgson eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten gründete, und noch immer spielen die Radiosender seine Songs rauf und runter. Supertramp – der Name ist Legende und Roger Hodgson ist ein Teil davon. Als Leadsänger, Songwriter und genialer Kopf gehörte er der Band 14 Jahre lang an und komponierte in dieser Zeit Songs, die den Sound einer ganzen Pop-Generation prägten.

Der Durchbruch kam 1974 mit „Dreamer“. In den nächsten Jahren schrieb Roger zusammen mit Supertramp Pop-Geschichte: „Give A Little Bit”, „The Logical Song“, „Take The Long Way Home“, „Breakfast In America“, „It’s Raining Again“ – allesamt komponiert und gesungen von Roger Hodgson – wurden zu Pop-Klassikern und machten Supertramp zu einem Phänomen in der Pop-Szene. Hodgsons lyrischen Texte gingen unter die Haut und seine Stimme kennt die ganze Welt. red

Supertramp’s Rodger Hodgson

1. August, 20 Uhr

Schlossgarten, Schwetzingen

