Roland Kaiser interpretiert Hits neu

Mannheim.Seine Alben verkauften sich über 90 Millionen Mal, erreichen regelmäßig Gold- und Platinstatus, seine gefeierten Konzerte sind immer wieder in Rekordzeit ausverkauft. Die über 40-jährige Karriere von Roland Kaiser ist so facettenreich wie faszinierend. Es ist sein Talent für großartige musikalische Bilder, seine unbändige Spielfreude und diese elektrisierende Leidenschaft, die er auf der Bühne entfacht und mit der er sein Publikum seit Jahrzehnten begeistert. Ebensolche Begeisterung und vor allem großen Respekt verdienen sein unermüdliches und vielseitiges Engagement für soziale Gerechtigkeit sowie seine deutliche und mutige Haltung für eine weltoffene Gesellschaft. Für diesen Mut stehen auch seine Lieder, die gleichzeitig die Sehnsucht wecken, das Leben und die Liebe feiern sowie von Optimismus und mit allen Sinnen gelebten Momenten erzählen.

Von diesen besonderen Momenten hat Roland Kaiser seinen Fans nun einige zu bieten: Mit seinem aktuellen Album „stromaufwärts – kaiser singt kaiser“ bietet er mit spannenden Neuinterpretationen seiner größten Hits eine musikalische Reise von vertrauten und doch überraschend neu und modern klingenden Titeln wie „Dich zu lieben“, „Santa Maria“, „Alles, was du willst“ oder „Warum hast du nicht nein gesagt“. Besonders gespannt darf das Publikum am 22. November in der Mannheimer SAP Arena auf die Live-Umsetzung sein. Auf das Publikum wartet ein unvergesslicher Abend. red

8 Euro Rabatt für PK 1 bis PK 3 Roland Kaiser 22. November, 20 Uhr SAP Arena, Mannheim

