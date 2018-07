Schauplatz der Weltliteratur

Anzeige

WETZLAR.Kulturell, lebendig, bunt – das beschreibt die hessische Stadt Wetzlar. Dort kann man mit der MORGENTOUR die spannende Mischung von Geschichte und Moderne entdecken.

Die kleinen Boutiquen, Fachgeschäfte, Cafés und Restaurants laden zu einem Bummel durch den historischen Stadtkern ein. In der Altstadt befinden sich gleich sechs Museen. Zu ihnen gehört das Lottehaus, in dem an den Aufenthalt von Johann Wolfgang Goethe im Sommer 1772 erinnert wird. In der damaligen Reichsstadt erlebte er die Geschichte, die er in seinem Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“ beschrieb. Goethe und sein Werther wurden weltberühmt und Wetzlar erhielt einen Platz in der Weltliteratur. Ein Besuch lohnt auch die Sammlung Lemmers-Danforth im Palais Papius. Hier werden Kunsthandwerk und aufwändig gestaltete Möbel aus Renaissance und Barock gezeigt. Die Sammlung ist das Lebenswerk einer Wetzlarer Kinderärztin. Die Ausstellung ist in einem schönen Palais aus der Wetzlarer Reichskammergerichtszeit untergebracht.

Auch der Wetzlarer Dom, ehemals Stift- und Pfarrkirche, ist einen Besuch wert, denn er blieb unvollendet. Nachdem der prächtige Südturm und die Westfassade teilweisefertiggestellt waren, wurden die Bauarbeiten im 15. Jahrhundert aus Geldmangel eingestellt. Im Kircheninneren ist von der ursprünglichen Ausstattung nur wenig erhalten, darunter der romanische Taufstein der Vorgängerkirche. red