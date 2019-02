Schlager-Duo Zweisamkeit feiert das Leben

Region.Sie sind jung, hübsch und singen eigene Schlager: Patricia Kain und Felicitas Hadzik sind Zweisamkeit und haben in ihrem Leben schon einige Geschichten erlebt, die sie in ihrer Musik wiedergeben. Mit „Wir feiern das Leben“ präsentiert das Pop-Schlager-Duo seine gleichnamige Single und das Debüt-Album.

Das Leben schreibt stets Geschichten. Auch die von Patricia Kain und Felicitas Hadzik. Ihre Begeisterung zur Musik entdeckten die beiden Freundinnen schon während ihrer Kindheit. Kennengelernt haben sie sich dann an der Stage & Musical School in Frankfurt und schnell gemerkt, dass sie auf der Bühne hervorragend harmonieren. In ihren Songs geht es um Lebensfreude, gemeinsame Erlebnisse oder wie ihre durchaus unterschiedlichen Charaktereigenschaften ihre Freundschaft zu etwas Wertvollem machen. red

10 % Rabatt auf den CD-Preis von 15 Euro Zweisamkeit – Debüt Album Die CD ist bereits jetzt in den Kundenforen Ihrer Tageszeitung erhältlich, bevor sie Ende März in den Handel geht. Verlosung drei CDs Einsendeschluss: 26. Februar Stichwort: Zweisamkeit

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019