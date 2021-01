Schlank und fit im Jahr 2021

Mannheim.Oft verlaufen sich die guten Neujahrsvorsätze Mitte Januar wieder im Sand. Damit die Neujahrsvorsätze in die Tat umgesetzt werden, ist manchmal ein Impuls von außen notwendig. Wer also Unterstützung bei der Gewichtsreduktion braucht, kann sich vertrauensvoll an Stefanie Wack, Gesundheitscoach in Mannheim, wenden. Egal ob es um zu viel Stress und Anspannung oder um das Ziel „Gewichtsreduktion“ geht, die ehemalige Krankenschwester verhilft ihren Klienten mit viel Empathie zum Erfolg. Sie coacht telefonisch oder über Skype und hilft Gesundheitsziele umzusetzen.

Zufriedene Klienten

Kundenstimmen wie „Man fühlt sich gut bei Ihr aufgehoben“, „Sie geht individuell auf die Teilnehmer ein“ oder „hab ja mit Ihr 21 Kilogramm abgenommen“ und viele mehr machen deutlich, wie zufrieden sie mit ihrem Coaching sind.

Stefanie Wack erlebt immer wieder, dass ihre Kunden glücklich sind, weil nach ihrem Coaching der Blutdruck der Klienten besser eingestellt ist oder sich die Blutfettwerte normalisiert haben. Natürlich verschafft die Gewichtsreduktion auch ein leichteres Lebensgefühl mit neuem Selbstbewusstsein.

Bei Buchung und Überweisung im Aktionszeitraum vom 13. bis 23. Januar erhalten Inhaber der MORGENCARD PREMIUM anstatt den üblichen 5 % Rabatt einen Rabatt von 10 % auf die Coachingstunde, die 6er oder die 10er Karte. Nähere Informationen zur Buchung erhalten Interessierte online unter www.StefanieWack.de (Kontaktformular) oder telefonisch unter 0157/ 80 83 35 82. red 10 % Rabatt Gesundheitscoach Stefanie Wack MORGENCARD PREMIUM-Inha-ber erhalten vom 13. bis 23. Januar 10 % Rabatt auch auf die 6er- sowie die 10er-Karte. Das Angebot gilt bei Buchung und Überweisung bis zum 23. Januar.

