Schwindelfrei?

Die Vielfalt an Angeboten der Kletterhalle HIGH-MOVES in Bensheim sorgt für unvergessliche Erlebnisse, die Jeden begeistern. Im Rhein-Neckar-Gebiet ist die Kletterhalle aus allen Richtungen schnell und unkompliziert zu erreichen. Für Neugierige ist das Schnupperklettern eine großartige Erfahrung. Bei Kindergeburtstagen werden im In- oder Outdoor-Hochseilgarten, am Kletterbaum und an der Kletterwand mit Spiel, Spaß und Spannung drei außergewöhnliche Stunden verbracht. Im Grundkletterkurs erlernen Einsteiger erste Sicherungstechniken und Fortgeschrittene können ihre Kletterkenntnisse in diversen Kursen weiterentwickeln. Kinder und Jugendliche werden in der Kinderklettergruppe durch die Trainer geschult und betreut. Bei Interesse an den Angeboten kann man sich telefonisch unter 06251/9 89 43 63 melden n

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten 50 % Rabatt auf Grundkletterkurse und 30 % Rabatt auf die Tageskarte. Das Angebot ist nicht mit anderen Rabattaktionen oder Gutscheinen kombinierbar.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019