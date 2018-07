Seebühnenzauber 2018 im Luisenpark

Anzeige

Ein Jahrzehnt später bahnte sich aus Detroit/USA der unsterbliche Sound von Motown seinen Weg in die Radiostationen der Welt. Dieser wird am Samstag, 25. August, auf der Seebühne des Mannheimer Luisenparks wieder lebendig wenn Ron Williams, Schauspieler, Sänger und einstige Stimme von Radio AFN, die Geschichte des legendären Motown-Labels und dessen unvergessliche Songs präsentiert.

red10 % Rabatt Nik Kershaw: 28. Juli, 20 Uhr Asaf Avidan: 3. August, 20 Uhr Götz Alsmann und Band: 17. August, 20 Uhr The Sound of Classic Motown: 25. August, 20 Uhr Luisenpark, Mannheim Ausgenommen sind Kinder- und Top-Tickets. Verlosung 4x2 Karten für The Sound of Classic Motown Einsendeschluss: 2. August Stichwort: The Sound of Classic Motown

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.07.2018