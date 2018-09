Seltene Klänge bei „Alte Musik Spezial“

Mannheim.Im Rahmen der Reihe „Alte Musik Spezial“ erklingt am Sonntag, 7. Oktober, um 19 Uhr in der Christuskirche Mannheim eine ganz selten zu hörende Musik. Die hebräischen Psalmmotetten des italienischen Komponisten Salamone Rossi (1570-1630), Kollege von Claudio Monteverdi am Hof zu Mantua, sind für drei bis acht Stimmen gedacht und entfalten die eindruckvolle Klangpracht des Frühbarock. Ausführende sind das Ensemble Mannheim Vocal, ein Ensemble aus professionellen Sängerinnen und Sängern, das Concerto Mannheim auf historischen Instrumenten und Kantor Amnon Seelig. Die Leitung hat Prof. Johannes Michel. Der SWR schneidet das Konzert für sein Abendprogramm mit.

5 Euro Rabatt Alte Musik Spezial 7. Oktober, 19 Uhr Christuskirche, Mannheim red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.09.2018