Service in hoher Qualität

Mannheim.McDonald’s ist aus dem Stadtbild Mannheims nicht mehr wegzudenken. Wer erinnert sich nicht an durchgefeierte Nächte, die bei einem Big Mac auf den Planken ihren Ausklang finden? Der kleine Cappuccino zwischendurch während einer Verschnaufpause beim Shopping, oder der Hamburger Royal TS, der einem die Mittagspause rettet? Egal, wo man sich auf der Welt befindet: McDonald’s ist der Marktführer in der Systemgastronomie und eine der bekanntesten Marken überhaupt. 1971 eröffnete das Unternehmen seine erste Filiale in Deutschland.

Nicht zuletzt dank der Franchise-Nehmer hat sich McDonald’s von einem internationalen Unternehmen in Deutschland zu einem deutschen Unternehmen mit internationalem Charakter entwickelt. 234 Franchise-Nehmer betreiben 91 Prozent aller deutschen McDonald’s Restaurants (Stand 2017). Einer dieser Franchise-Nehmer ist Manfred Büch. In den Städten Brühl, Hockenheim, Mannheim und Speyer sorgt er mit seinem Team für den Erfolg des Systems und der Marke McDonald’s. Der Franchise-Nehmer und sein Team sind dafür verantwortlich, den Gästen täglich einen guten Service zu bieten und Speisen und Getränke in gewohnt hoher McDonald’s Qualität zur Verfügung zu stellen.

Im McDrive in der Neckarauer Straße gibt es rund um die Uhr Speisen und Getränke. 24 Stunden ist das Restaurant geöffnet. In der Nähe des Wasserturms kann man wie in einer Eisdiele sogar auch von der Straße aus Kaffee- und Eisspezialitäten ordern, drinnen auf zwei Etagen frische, individuell zubereitete Burger genießen, die man an Ordersäulen oder persönlich am Counter bestellt. Im Restaurant in der Nähe des Capitols in der Mittelstraße treffen sich die Familien, und gerne werden dort auch Kindergeburtstage gefeiert. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019