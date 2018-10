Show-Highlights beim Winterfestival

mannheim.Das diesjährige Winterfestival im Mannheimer Rosengarten präsentiert zwischen den Jahren fünf Show-Highlights: Sinnliches Ballett für Groß und Klein, ein Opernklassiker, der bezaubert, eine Zeitreise in die 80er Jahre, überirdische Comedy- und Musikkunst sowie die erfolgreichste Hommage an den King of Pop.

Am Nachmittag des 25. Dezember präsentiert das Russische Nationalballett aus Moskau den Ballettklassiker „Dornröschen“ mit Märchenerzählerin. Und am Abend des 25. Dezember bringen die Tänzer mit unglaublicher Leichtigkeit und höchster technischer Präzision das traumhafte Weihnachtsmärchen „Der Nussknacker“ auf die Bühne. Mozarts Meisterwerk – „Die Zauberflöte“ – entführt das Publikum in eine mystische Welt mit zauberhaften Melodien und einer spannenden Liebesgeschichte voller Verwirrungen, Dramatik und Witz. Am 26. Dezember präsentiert das Budapester Operntheater die wohl beliebteste Oper der Welt.

Flashdance gehört zu den Kultfilmen der 80er Jahre und hat das Genre des Tanzfilms nachhaltig geprägt. Die Bühnenadaption „Flashdance – Das Musical“ gastiert vom 28. bis 30. Dezember im Rahmen des Winterfestivals erstmals in Mannheim. Zum Jahreswechsel wird es witzig, interaktiv und einzigartig. Die „Voca People“ garantieren am 31. Dezember Musik und Comedy von einem anderen Stern. Michael Jackson war und ist ein Phänomen. Seine Musik und einzigartigen Tanzchoreografien machen ihn unvergessen. Als spektakuläre Hommage würdigt vom 2. bis 4. Januar „Thriller – Live“ das Ausnahmetalent. red

