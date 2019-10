Sicher ist sicher

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Genau hier kommt der Fachbetrieb PZ Sicherheitstechnik aus Walldorf ins Spiel. „Das Bedürfnis nach Sicherheit ist so alt wie die Menschheit selbst. Wir haben es zu unserer Aufgabe gemacht, das Eigentum unserer Kunden zu schützen“, so die Experten. Das Angebot ist vielschichtig: von mechanischer und mechatronischer Sicherheit über Schließanlagen bis zu Zutrittskontrollsystemen, aber auch kleine Reparaturarbeiten an Türen und Fenstern gehören zu den Aufgaben.

Für Gewerbetreibende ist PZ Sicherheitstechnik darüber hinaus im Bereich Fluchttüren, Feststellanlagen sowie kraftbetätigte Türen und Tore der sichere Ansprechpartner. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 06227/88 04 77 oder online auf www.pz-sicherheit.de n

