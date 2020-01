Mannheim.Die Show „Sinatra & Friends“ versetzt am 16. März im Mannheimer Rosengarten das Publikum mit augenzwinkernder Political Incorrectness, unverwechselbarem Big Band Swing, schönen Frauen und dem obligatorischen Whiskeyglas in der Hand in die glamouröse Ära der 60er Jahre direkt nach Las Vegas. Durch die drei Briten Stephen Triffitt, Mark Adams und George Daniel Long alias Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. ist es den Zuschauern möglich, die größten Showlegenden aller Zeiten – auch bekannt als das berühmt-berüchtigte „Rat Pack“ – live auf der Bühne zu erleben. Die frühen 60er waren die Zeit des „Rat Pack“ und Las Vegas ihre Stadt. Die gemeinsamen Live-Auftritte, die aus einer Mischung aus kabarettistischen Dialogen und der Darbietung ihrer weltberühmten Songs bestanden, waren die Geburtsstunde des modernen Entertainments.

Die drei Darsteller der Show „Sinatra & Friends“ überzeugen mit ungewöhnlichem Talent und beweisen, dass es in der Show weit über das reine Look Alike der drei Showgiganten hinaus geht. Im Gepäck haben sie unsterbliche Evergreens wie „My Way“, „Mr. Bojangles“, „New York, New York“, „That’s Amore“, „The Lady Is A Tramp“ und viele mehr.

Begleitet von einer neunköpfigen Big Band und drei großartigen Sängerinnen und Tänzerinnen, erschaffen die begnadeten Sänger und Schauspieler für ihr Publikum im Rosengarten die perfekte Illusion, einmal im Leben die drei größten Entertainer aller Zeiten leibhaftig erlebt zu haben.

Sinatra & Friends 16. März, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim

