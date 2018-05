Sir Tom Jones zu Gast im Schwetzinger Schlossgarten

Anzeige

Schwetzingen.Über fünf Jahrzehnte hinweg begeistert der inzwischen 76-Jährige sein Publikum als Live-Performer sowie mit seinen zahlreichen Hits. Und gerade die Kritiken für seine letzten Alben „Long Lost Suitcase“, „Spirit In The Room“ und „Praise & Blame“ zählen zu den besten seiner Laufbahn. Am Samstag, 4. August, kommt Tom Jones um 20 Uhr nach Schwetzingen in den Schlossgarten.

Die „Musik im Park“-Konzerte im Schwetzinger Schlossgarten haben sich mittlerweile zu einem der Höhepunkte des Sommers nicht nur für Schwetzingen, sondern für die ganze Region entwickelt, bei denen das Publikum deutsche und internationale Stars in der prächtigen Kulisse des Schlossgartens erlebt.

Der Sohn eines Bergarbeiters aus dem walisischen Pontybridd stieg vom Hilfsarbeiter und Staubsaugervertreter zur Ikone des Showgeschäfts auf. Überschäumende Bühnenpräsenz und eine enorme Variabilität machten ihn international zu einem der gefragtesten Live-Performer. Die Leidenschaft fürs Singen entdeckte Tom Jones bereits in seiner Kindheit und Jugend, als er in einem örtlichen Kirchenchor sang. Später trat er unter dem Künstlernamen Tommy Scott zusammen mit der Band The Senators in zahlreichen Lokalen in der Umgebung auf. Schon bald war die Truppe eine regionale Größe, doch das reichte Tom Jones nicht. Er wollte mehr.