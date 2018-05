„Sisi-Express“

Anzeige

Starnberger See.Mit CLASSIC COURIER an den Starnberger See fahren – vor der beeindruckenden Kulisse der Alpen lädt die beliebte Urlaubsregion zum Entdecken und Entspannen ein. Gegen Mittag wird Starnberg erreicht, wo man in eigener Regie eine große Rundfahrt auf dem See unternehmen kann. Oder man fährt mit dem Sonderzug nach Tutzing weiter, wo zwei organisierte Ausflugsprogramme starten (fakultativ buchbar).

Die Tour „Auf den Spuren von Kaiserin Sisi“ besucht Possenhofen, das Museum im Prunkwartesalon des ehemals königlichen Bahnhofs und die Roseninsel. Oder man macht einen „Ausflug nach Andechs“ inklusive einer Fahrt mit dem historischen Raddampfer auf dem Ammersee. Nach einem erlebnisreichen Tag erfolgt abends die Rückfahrt mit CLASSIC COURIER. Die privaten Schnellzug-Wagen aus den 60er und 80er Jahren sind mit nostalgischem Ambiente ausgestattet und vermitteln ein komfortables Fahrgefühl. Platz genommen wird in 1. Klasse-Abteilen mit sechs Sitzen oder in Club-Abteilen mit vier Sitzen.

Die Fahrt von Mannheim beziehungsweise Schwetzingen an den Starnberger See kostet für die erste Klasse 98 Euro. MORGENCARD PREMIUM-Inhaber können die Tickets mit fünf Prozent Rabatt erstehen. Beratung und Buchung ist über FN Reisen, die Reisebüros der Fränkischen Nachrichten, unter der Telefonnummer 09341/ 8 32 22 oder zusätzlich über die Mailadresse tbb@fn-reisen.com möglich. red