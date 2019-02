Sissi Perlinger: „Ich bleib dann mal jung“

Limburgerhof.Die Kult-Diva ist da, mit ihrem neuen, unvergleichlichen und einzigartigen Fünf-Sterne-Programm. Die Festplatte im Kopf entmüllen und eine frische Denke hoch laden: „Ich bleib dann mal jung“ zeigt am 29. März in der Kleinen Komödie in Limburgerhof auf höchstem Spaßniveau, wie sich spielerische Leichtigkeit mit philosophischem Tiefgang zu einer herzerfrischenden Show für alle Sinne verquicken lässt. Unter dem Motto „Ich leg mir mal den Schalter um...“ klopft die Perlingerin alle Aspekte des Älter Werdens auf seine positivsten Aspekte ab. Sissi Perlinger, die Kaiserin der gehobenen Lachkultur und mit Preisen überschüttete Entertainerin mit den 100 Gesichtern und 1000 Kostümen, greift tief in die theatralische Schatz-Truhe und arbeitet mit allen Elementen, die die schamanische One-Woman-Show zu einem unvergesslichen Augen- und Ohrenschmaus werden lässt: spektakuläre Kostüme, fetzige Choreografien, selbst komponierte Musik, philosophischer Tiefgang und eine Gag-Dichte, die ihresgleichen sucht.Kleine Komödie, Limburgerhof red 10 % Rabatt Sissi Perlinger 29. März, 20 Uhr

