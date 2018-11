saarbrücken.Am 8. Oktober 2018 jährte sich der Geburtstag Max Slevogts zum 150. Mal. Die Moderne Galerie des Saarlandmuseums Saarbrücken, die über eine der umfassendsten Slevogt-Sammlungen überhaupt verfügt, richtet aus diesem Anlass eine facettenreiche Themenausstellung zum Schaffen des Künstlers aus. Die Ausstellung mit dem Titel „Slevogt und Frankreich“ ist am 9. Januar 2019 das Ziel der MORGENTOUR.

Lebenslange Auseinandersetzung

Ausgewählte Arbeiten, unter anderem von Delacroix, van Gogh, Manet, Renoir und Cézanne, treffen auf Hauptwerke des in Berlin wie in der Pfalz wirkenden Max Slevogt. Erstmals macht eine Ausstellung Slevogts lebenslange Auseinandersetzung mit der künstlerischen Tradition Frankreichs erfahrbar, insbesondere seinen Dialog mit den großen Impressionisten. Insgesamt werden 190 Werke – Gemälde sowohl als auch Grafiken – gezeigt. Der Saarbrücker Bestand bildet den Kern und das Herzstück der Präsentation und wird ergänzt durch Leihgaben von zahlreichen namhaften Museen und Privatsammlungen in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz.

Max Slevogts Schaffen, das einerseits tiefgreifend von den vorbildhaften Protagonisten der französischen Kunst des 19. Jahrhunderts befruchtet ist, thematisiert dabei andererseits – zumal in den Jahren vor und nach dem Ersten Weltkrieg – auch die konfliktbelasteten historischen Phasen der Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich. red

Ablauf:

9 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

11 Uhr: Führung durch die Ausstellung „Slevogt und Frankreich“

12.30 Uhr: Zeit zur freien Verfügung

16 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

17.30 Uhr: Ankunft in Mannheim-Dudenstraße Mittwoch, 9. Januar 2019 45 Euro

Mit MORGENCARD PREMIUM:

36 Euro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018