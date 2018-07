Smokie wieder in Deutschland

Anzeige

mannheim.Im Herbst dieses Jahres sind die britischen Legenden endlich wieder in Deutschland: „Living Next Door To Alice“, „Lay Back In The Arms Of Someone“ oder „Needles And Pins“ sind nur drei der insgesamt über elf Top-10 Hits, die die Band Smokie alleine in Deutschland vorweisen kann. Darunter sind drei Nummer 1-Hits, die nicht nur jeder Fan kennt.

Die fünf Bandmitglieder Terry Uttley, Mike Craft, Martin Bullard, Mick McConnell und Steve Pinnell kommen im Herbst dieses Jahres für ihre „Greatest Hits Tour“ endlich auch wieder nach Deutschland, um mit ihren Fans die größten Hits live zu feiern. MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten 10 Prozent Rabatt auf das Konzert von Smokie am 27. September im Capitol Mannheim. red 10 % Rabatt Smokie „Greatest Hits Tour“ 27. September 2018, 20 Uhr Capitol, Mannheim