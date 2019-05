Mannheim.In den Psalmen der Bibel wird David nicht als sieghafter, kämpferischer König dargestellt, sondern als Mensch mit all seinen Höhen und Tiefen. Und nicht nur die Christen kennen ihn. Auch in der jüdischen Religion und im Islam ist David ein bekannter Mann. Dort singt er ebenfalls.

Deshalb kommen im Sommerkonzert der Konkordien-Kantorei unter der Leitung von Heike Kiefner-Jesatko unterschiedliche Vertonungen der Davidspsalmen miteinander in Resonanz. So klingen am 2. Juni in der Konkordienkirche die Psalmen immer anders: Ob bei Brahms, bei Hammerschmidt – oder in Stefan Dettlingers Uraufführung aus dem Jahr 2019. Und noch einmal anders sind die Klänge, mit denen Ali Ungan, Mitbegründer der Orientalischen Musikakademie Mannheim, zusammen mit weiteren Musikern den Klangraum der Konkordienkirche füllen wird. red

10 % Rabatt Konkordien-Kantorei 2. Juni, 17 Uhr City Kirche Konkordien, Mannheim Karten sind im Pfarramt Konkordien, R3, 2, Telefon: 0621/2 42 08, oder an der Abendkasse erhältlich.

