Spanischer Abend im Leonardo Royal Hotel

Mannheim.Spanisches Flair in der heimischen Großstadt: Am 1. Juni lädt das Leonardo Royal Hotel Mannheim ab 18 Uhr zum Spanischen Abend ein. Auf die Gäste wartet in der Innenhofoase ein exklusives BBQ mit köstlichen Spezialitäten vom Grill, knackigen Salaten und Beilagen. Begleitet wird der Event von Live-Musik, die Barprofis des Hauses mixen coole Drinks und außergewöhnliche Cocktailkreationen.

Das BBQ inklusive Aperitif kostet 35 Euro pro Person. Für Kinder zwischen fünf und 14 Jahren zahlt man einen Euro pro Lebensjahr, Kinder bis vier Jahre sind eingeladen. Gerne nimmt das Team des Leonardo Royal Hotels Mannheim Reservierungen unter der Rufnummer 0621/4 00 55 80 oder -5 83 entgegen.

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber können beim Reservieren von Plätzen besonders profitieren: Jede zweite erwachsene Person erhält 50 % Rabatt auf den regulären Preis. Der Rabatt auf jede zweite Person ist gültig für eine Gruppe von maximal acht Personen. red

50 % Rabatt für jede zweite Person, maximal acht Personen pro Reservierung

Grill Royal – Spanischer Abend

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.05.2019