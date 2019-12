Spannender Ratgeber für Hundeliebhaber

Mannheim.Sie sind Lebensbegleiter, Seelenhunde, Familienmitglieder und Lebensretter. Kaum ein Haustier ist beliebt wie sie: In deutschen Haushalten leben über neun Millionen Hunde. Durch die wachsende Tierliebe der Deutschen entwickelte sich in den vergangenen Jahren hierzulande ein riesiger Absatzmarkt für Heimtierprodukte.

Wertvolle Tipps für Hundefreunde

Pfötchen regional beschäftigt sich mit allen Fragen rund um die Themen Ernährung, Erziehung und Gesundheit, liefert Ideen für neue Trends, Freizeit und Sport und dient als Ratgeber für alle, die Hunde lieben. Hochwertige, selbst recherchierte Inhalte und spannende Reportagen machen dieses regionale Magazin zu einem besonderen Ratgeber, dem Hundefreunde vertrauen.

In der aktuellen Ausgabe erhalten Leser unter anderem wertvolle Tipps, um der Langeweile und dem Bewegungsmangel ihrer Hunde in der dunklen Jahreszeit entgegenzuwirken. Außerdem haben sich die Reporter von Pfötchen regional mit dem Thema Wesenstest für Listenhunde beschäftigt und waren hautnah bei einem der Tests dabei. In einer spannenden Reportage werden die Erfahrungen geschildert.

Wovor sich Hundebesitzer jedes Jahr aufs neue Scheuen: Silvester. Während Menschen freudig und lautstark in das neue Jahr feiern, sind Feuerwerk und Co. für die Vierbeiner ein großer Stressfaktor. Die Redaktion von Pfötchen regional weiß, was Hunde beim Jahreswechsel beruhigt und wie alle ein entspannteres Fest feiern können. red

